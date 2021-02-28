У Британії здійнялась дискусія щодо права королеви погоджувати проєкти, що зачіпають її інтереси

У Британії понад 50 тисяч людей підписали петицію з вимогою парламентського розслідування щодо механізму, який дозволяє королеві погоджувати законопроєкти, які зачіпають її інтереси.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У петиції йдеться про стурбованість фактом, що королівська родина має "турбуючу і недемократичну можливість" впливати на уряд "за зачиненими дверима", і Палаті громад пропонують терміново розглянути це питання.

"Це неможливо уявити, щоб у 21 сторіччі у демократичній країні королева та принц Уельський мали такий великий вплив. Це могло б бути теоретично нормально у конституційній монархії, але виглядає так, що монархія має значно більший вплив, ніж багато хто думав", - пишуть ініціатори петиції.

Питання набуло розголосу після розслідування The Guardian щодо архаїчного механізму, відомого як "згода королеви", що з’явився у 18 сторіччі. Він передбачає, що міністри повинні повідомляти королеву про проєкти, які можуть зачепити у тому числі її особисту власність або її особисто.

Представники королеви не відповіли на запитання про те, скільки разів це право застосовувалося з часу її вступу на престол у 1952 році. Журналісти The Guardian склали список щонайменш 1,062 проєктів у парламенті які погоджували з королевою, привернувши увагу до того, що процедура використовувалася частіше, ніж досі вважалося.

Найновішим прикладом журналісти називають акт, що стосувався угоди про торгові відносини з ЄС після Brexit. Парламенту повідомили, що королева надала згоду на нього, хоча й не пояснили, яким чином цей проєкт зачіпав її інтереси. Також наводять приклад проєкту щодо сільського господарства - оскільки королівській родині досі належать великі угіддя.

Заклик до розгляду питання у парламенті підтримав і депутат від лейбористів Ллойд Рассел-Мойлі та пер лорд Беркелі.

"Настав час, щоб королева та герцог Корнуольський відмовилися від права змінювати нове законодавство, якщо це зачіпає їхні приватні інтереси у спосіб, що ані парламент, ані громадськість навіть не знають про це… Ми навіть не знаємо, про які зміни просили та чи міністри погодилися на це, тому що це відбувалося таємно без документування процесу", - заявив він.

Представники королеви та уряд стверджують, що королівська згода є суто формальною частиною законодавчого процесу.