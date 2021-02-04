Нидерланды не рекомендуют вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Совет здравоохранения Нидерландов рекомендовала вакцинировать вакциной AstraZeneca в первую очередь людей в возрасте от 60 до 65 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Вместе с тем Совет здравоохранения утверждает, что вакцину не следует применять людям старше 65 лет, поскольку есть сомнения в том, что она будет для них эффективной.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг предпочитает ускорить вакцинацию людей старше 60 лет, чтобы предотвратить смертности и снять давление на здравоохранение.

Если де Йонге примет рекомендации Совета здравоохранения, ранее установленная стратегия вакцинации снова будет отклонена.

Ранее планировалось, что вакцину AstraZeneca сначала использовать медицинские сестры, работники домов престарелых, которые еще не привиты, а также работники и жители психиатрических учреждений.

Ранее органы здравоохранения в Дании и Норвегии присоединились к странам, не рекомендуют вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет, считая, что пока недостаточно данных о ее действие для старших пациентов.