Нідерланди не рекомендують вакцину  AstraZeneca людям старше 65 років

Рада охорони здоров’я Нідерландів рекомендувала вакцинувати вакциною AstraZeneca у першу чергу людей у віці від 60 до 65 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Разом з тим Рада охорони здоров’я стверджує, що вакцину не слід застосовувати людям старше 65 років, оскільки є сумніви в тому, що вона буде для них ефективною.

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Уго де Йонге вважає за краще пришвидшити вакцинацію людей старше 60 років, щоб запобігти смертності та зняти тиск на охорону здоров'я.

Якщо Де Йонге прийме рекомендації Ради охорони здоров’я, раніше встановлена стратегія вакцинації знову буде відхилена.

Раніше планувалося, що вакцину AstraZeneca спочатку використовуватимуть медичні сестри, працівники будинків літніх людей, які ще не щеплені, а також працівники та мешканці психіатричних закладів.

Раніше органи охорони здоров’я у Данії та Норвегії приєдналися до країн, які не рекомендують вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca для людей віком від 65 років, вважаючи, що наразі недостатньо даних про її дію для старших пацієнтів.