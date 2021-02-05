Британия вводит обязательный карантин в гостиницах для прибывших из стран "красного списка"

В Великобритании с 15 февраля начинают действовать правила обязательного размещения в специально выделенных гостиницах на 10-дневный карантин тех, кто приезжает из стран с высоким риском заражения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Люди, которые возвращаются в Британию из любой точки мира, уже должны самоизолироваться в течение 10 дней, но до сих пор имели возможность это делать в любом месте, например, дома.

Правила касаются жителей Британии и граждан Ирландии, которые путешествуют из 33 стран, включенных в "красный список", охватывающий большую часть Южной Америки, Южной Африки, Объединенные Арабские Эмираты и Португалию.

Путешественникам, которые не являются британскими гражданами, пока запрещен въезд, поэтому карантинный план на них не влияет.

Правительство заявило в четверг вечером, что начало просить отели вблизи портов и аэропортов определить, как они будут работать как утвержденные правительством "управляемые карантинные учреждения" с 15 февраля в обмен на государственные контракты.