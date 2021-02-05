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Британія запроваджує обов'язковий карантин в готелях для прибулих із країн "червоного списку"

П'ятниця, 5 лютого 2021, 08:14

У Великій Британії з 15 лютого починають діяти правила обов'язкового розміщення в спеціально виділених готелях на 10-денний карантин тих, хто приїжджає з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Люди, які повертаються до Британії з будь-якої точки світу, вже повинні самоізолюватись протягом 10 днів, але дотепер мали змогу це робити в будь-якому місці, наприклад, вдома.

Правила стосуються жителів Британії та громадян Ірландії, які подорожують з 33 країн, включених до "червоного списку", який охоплює більшу частину Південної Америки, південної Африки, Об'єднаних Арабських Еміратів та Португалії.

Мандрівникам, які не є британськими громадянами з цих країн, наразі заборонено в'їзд, тому на цей час карантинний план на них не впливає.

Уряд заявив у четвер ввечері, що почав просити готелі поблизу портів та аеропортів визначити, як вони працюватимуть як затверджені урядом "керовані карантинні установи" з 15 лютого в обмін на державні контракти.

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