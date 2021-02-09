В Британии заявили о повышенном риске химических и биологических атак

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна переживает повышенный риск химической и биологической атаки из-за "расстройства мирового порядка", поскольку государства игнорируют международные правила.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times.

Уоллес предположил, что интернет может быть виновным в возрастающей угрозе ввиду того, что те, кто настроен на использование химического оружия против своих оппонентов, могут найти значительную информацию в интернете.

"В глобальном смысле я считаю, что существует растущая угроза химической или биологической атаки. Зависит от того, что окажется под рукой у людей, пользующихся интернетом", - пояснил министр.

Министр также заявил о возможной опасности со стороны биоинженерии и синтетической биологии.

"Думаю, до настоящего времени они уже в принципе есть, но я не уверен, что их используют в полной мере. Очень сложно предсказать, по какому сценарию это пойдет", - подчеркнул он.

Министр обороны заявил, что отравление в Солсбери продемонстрировало необходимость подготовки большего количества полицейских для реагирования на химические и биологические атаки.