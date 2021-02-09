У Британії заявили про підвищений ризик хімічних і біологічних атак
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що країна зазнає підвищеного ризику хімічної та біологічної атаки через "розлад світового порядку", оскільки держави ігнорують міжнародні правила.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times.
Уоллес припустив, що інтернет може бути винним у зростаючій загрозі з огляду на те, що ті, хто налаштований на використання хімічної зброї проти своїх опонентів, можуть знайти значну інформацію в інтернеті.
"У глобальному сенсі я вважаю, що існує зростаюча загроза хімічної або біологічної атаки. Залежить від того, що виявиться під рукою у людей, які користуються інтернетом", - пояснив міністр.
Міністр також заявив про можливу небезпеку з боку біоінженерії та синтетичної біології.
"Думаю, до теперішнього часу вони вже в принципі існують, але я не впевнений, що їх використовують в повній мірі. Дуже складно передбачити, за яким сценарієм це піде", - підкреслив він.
Міністр оборони заявив, що отруєння у Солсбері продемонструвало необхідність підготовки більшої кількості поліцейських для реагування на хімічні та біологічні атаки.