Международный суд ООН завершит рассмотрение дела по MH-17 не ранее 2023 года

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о катастрофе лайнера рейса MH-17 "Малазийских авиалиний" не ранее 2023 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается слушаний в Международном суде ООН, мы наблюдаем попытки РФ затянуть переход Международного суда ООН к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на ограничение Covid, сложность формирования своей юридической позиции. В то же время, на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением как минимум до конца 2023 ", - сказал Енин.

Он отметил, что нужно четко различать три отдельных треки, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, является украинский иск против РФ в Международный суд ООН. и третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ ", - отметил Енин.

Как сообщалось, слушания по существу по делу о сбитом над Донбассом пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 назначили на 7 июня 2021 года.

Ранее судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.