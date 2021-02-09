Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи щодо MH-17 не раніше 2023 року

Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи про катастрофу лайнера рейсу MH-17 "Малазійських авіаліній" не раніше 2023 року.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу" Україна 24 ", передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Що стосується слухань в Міжнародному суді ООН, ми спостерігаємо спроби РФ затягнути перехід Міжнародного суду ООН до розгляду питання по суті, посилаючись на обмеження Covid, складність формування своєї юридичної позиції. У той же час, станом на сьогодні ми маємо попередній календар всіх процедур в Міжнародному суді ООН, які повинні завершитися фінальним рішенням, щонайменше, до кінця 2023 року ", - сказав Єнін.

Він зазначив, що треба чітко розрізняти три окремих треки, в рамках яких відбувається розслідування цієї трагедії.

"Перший - це кримінально-правовий блок, це саме той суд Гааги, який зараз проводить слухання по прогресу додаткового розслідування і продовження яких відклали до квітня цього року. Другим напрямком, в рамках якого переслідується РФ, як держава, зокрема в рамках конвенції про боротьбі з фінансуванням тероризму, є український позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. І третій напрямок - це колективна скарга Королівства Нідерланди і держави Україна проти Росії в ЄСПЛ ", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, всі вони спрямовані на залучення до відповідальності Росії, її військово-політичного керівництва і конкретних виконавців цього злочину.

Як повідомлялося, слухання по суті у справі про збитий над Донбасом пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 призначили на 7 червня 2021 року.

Раніше судді відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально