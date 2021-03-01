В Британии 20 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Великобритании уже более 20 миллионов человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Об этом в воскресенье объявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда".

"20 миллионов человек в Великобритании уже получили вакцину - огромное национальное достижение и свидетельство неустанной работы сотрудников NHS, волонтеров, вооруженных сил и многих других. Я призываю всех делать прививки. Каждый укол делает разницу в нашей битве против COVID", - написал Джонсон в Twitter.

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.



I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID. pic.twitter.com/kdkB2EkGlS — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 28, 2021

Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что эта цифра соответствует около 30% населения.

В то же время вторую дозу вакцины получили лишь около миллиона человек. В Британии прививки делают вакцинами от AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, которые вводят с интервалом в 12 недель.

Ранее Совместный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) объявил, что следующая фаза прививок против COVID и дальше предоставлять приоритет людям по возрасту, а не по их профессии.

Люди в возрасте 40-49 лет станут следующими в очереди, кто получит вакцину после охвата всех уязвимых групп и людей старше 50 лет, заявило правительство.

Напомним, в течение субботы в Украине прививки от Covid получили всего 90 человек, вакцинация проводилась в 3 регионах.