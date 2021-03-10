В Германии мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу

Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнеса.

Об этом сообщило министерство экономики Германии, объяснив это вынужденная мера выявлением большого количества мошенничеств при выплатах, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены", - говорится в сообщении министерства.

По данным СМИ, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и потом оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от действий мошенников оценивают в миллионы евро.

Между тем Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) критикует действия власти, поставили в затруднительное положение бизнесменов из-за прекращения выплат.

"Через единичные случаи нельзя подозревать весь средний бизнес", - заявил главный экономист BVMW Ханс-Юрген Фьольц, который потребовал возобновления платежей. К критике присоединилась и немецкая оппозиция. "Над нами смеется вся Европа", - заявила председатель комитета по вопросам финансов бундестага Катя Хессель с партии СвДП.