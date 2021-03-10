У Німеччині шахраї викрали мільйони євро з програми допомоги бізнесу

Влада Німеччини призупинила виплати за декількома програмами фінансової допомоги постраждалому від пандемії бізнесу.

Про це повідомило міністерство економіки Німеччини, пояснивши цей вимушений захід виявленням великої кількості шахрайств при виплатах, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"У деяких випадках створюється підозра, що державні гроші на надання допомоги були неправомірним чином перенаправлені", - йдеться в повідомленні міністерства.

За даними ЗМІ, шахраї, використовуючи фейкові дані, реєструвалися на сайті міністерства і потім оформляли допомогу для реально існуючих фірм. Однак ці фірми не отримали виплати, оскільки ті прямували на рахунки шахраїв. Збитки від дій шахраїв оцінюють в мільйони євро.

Тим часом Федеральне об'єднання середнього бізнесу (BVMW) критикує дії влади, які поставили в скрутне становище бізнесменів через припинення виплат.

"Через одиничні випадки не можна підозрювати весь середній бізнес", - заявив головний економіст BVMW Ханс-Юрген Фьольц, який зажадав відновлення платежів. До критики приєдналася і німецька опозиція. "Над нами сміється вся Європа", - заявила голова комітету з питань фінансів бундестагу Катя Хессель з партії ВДП.