Авария автобуса в Польше: в больницах остаются 22 украинца, двое - в тяжелом состоянии

В больницах Польши остаются 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 10 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находятся 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что ситуация находится на контроле МИД Украины.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 граждан Украины попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения.

При содействии консулов ​​24 человека отправили в Украину.

Как сообщалось, прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса.