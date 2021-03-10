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Аварія автобуса у Польщі: у лікарнях лишаються 22 українці, двоє – у важкому стані

Середа, 10 березня 2021, 08:20

У лікарнях Польщі залишаються 22 українці, які 6 березня потрапили в ДТП, двоє із них у важкому стані.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ДСНС.

"Станом на 7.00 10 березня за інформацією МЗС України в лікувальних установах республіки Польща перебувають 22 людини (з них 2 у важкому стані)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що ситуація перебуває на контролі МЗС України.

Як повідомлялося, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 громадян України потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 5 осіб та 35 осіб госпіталізовані до лікувальних закладів.

За сприяння консулів 24 людини відправили в Україну.

Як повідомлялося, прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса.

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