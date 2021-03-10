В пригороде Афин протесты против произвола полиции переросли в жесткие столкновения

Район Неа-Смирни, в 5 километрах от Афин, во вторник вечером на несколько часов превратился в зону боевых действий из-за столкновений нескольких сотен людей с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Все началось с мирной акции протеста, в которой приняли участие около 5000 человек. Они вышли на улицы в знак протеста против насилия полиции после появления в воскресенье видео, на котором видно, как офицеры избили мужчину в Неа-Смирни.

Вечером около 800 человек устроили столкновения с полицией, забрасывали их петардами и камнями, поджигали урны и повредили несколько машин.

Греческие власти также сообщила, что они жестоко избили полицейского, причинив ему серьезные травмы. Несколько коллег создали вокруг него круг из мотоциклов, чтобы защитить его, пока не приехала скорая помощь.

Также полиция заявила, что нашла рюкзак с бензиновыми бомбами и петардами в соседнем районе Неос-Космос.

Ранее во вторник премьер-министр Кириакос Мицотакис обвинил основную оппозиционную силу СИРИЗА в призывах к акциям протеста, подрывающим меры по ограничению распространения коронавируса.

"Официальный призыв СИРИЗА к участию в митингах протеста граждан в разгар пандемии является актом большой безответственности", - сказал Мицотакис.

СИРИЗА в ответ заявила, что премьер-министр находится в состоянии "паники из-за некомпетентности своего правительства".

Между тем противостояние между правительством и СИРИЗА по вопросу насилия полиции продолжится в парламенте в пятницу, где Мицотакис будет отвечать на соответствующий запрос лидера СИРИЗА и бывшего премьера Алексиса Ципраса. Правительство обвинило СИРИЗУ в политизации инцидента в минувшее воскресенье для политической выгоды.