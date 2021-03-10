У передмісті Афін протести проти свавілля поліції переросли у жорсткі сутички

Район Неа-Смірні, за 5 кілометрів від Афін, у вівторок ввечері на кілька годин перетворився на зону бойових дій через зіткнення кількох сотень людей із поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Все почалося з мирної акції протесту, в якій взяли участь близько 5000 людей, які вийшли на вулиці на знак протесту проти насильства поліції після появи в неділю відео, на якому видно, як офіцери побили чоловіка в Неа-Смірні.

Увечері близько 800 осіб влаштували сутички із поліцією, закидували їх петардами та камінням, підпалювали смітники та пошкодили кілька машин.

Грецька влада також повідомила, що вони також жорстоко побили поліцейського, завдавши йому серйозних травм. Кілька колег створили навколо нього коло з мотоциклів, щоб захистити його, поки не приїхала швидка допомога.

Також поліція заявила, що знайшла рюкзак із бензиновими бомбами та петардами у сусідньому районі Неос-Космос.

Раніше у вівторок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс звинуватив основну опозиційну силу СИРІЗУ в закликах до акцій протесту, що підриває заходи щодо обмеження розповсюдження коронавірусу.

"Офіційний заклик СИРІЗИ до участі в мітингах протестів громадян у розпал пандемії є актом великої безвідповідальності", - сказав Міцотакіс.

СИРІЗА у відповідь заявила, що прем'єр-міністр перебуває у стані "паніки через некомпетентність свого уряду".

Тим часом протистояння між урядом та СИРІЗОЮ щодо питання насильства поліції продовжиться в парламенті в п'ятницю, де Міцотакіс відповідатиме на відповідний запит лідера СИРІЗИ і колишнього прем’єра Алексіса Ципраса. Уряд звинуватив СІРИЗУ в політизації інциденту минулої неділі задля політичної вигоди.