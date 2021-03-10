На Кипре прокладывают колючую проволоку от мигрантов у буферной зоны, контролируемой ООН

Правительство Кипра подверглось резкой критике за решение проложить колючую проволоку на участке буферной зоны, контролируемой ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

На этой неделе рабочие начали прокладку колючей проволоки на южной стороне буферной зоны примерно в 30 километрах к западу от столицы Никосии.

В правительстве говорят, что на Кипре наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища на душу населения в Евросоюзе. Большинство из этих просителей убежища пересекают буферную зону после попадания на север острова, часто коммерческими рейсами.

Критики, включая оппозиционную партию AKEL, заявили, что этот шаг оставляет только "огромные вопросы, поскольку он имеет целью установление границ и усиление разделения нашей родины".

Правительство настаивает, что этот шаг необходим, чтобы остановить наплыв мигрантов с севера острова, но критики говорят, что план "неэффективный" и только подпитывает опасения, что раздел будет закреплен на фоне новых усилий по восстановлению мирных переговоров.

Кипр был расколот по этническому признаку в 1974 году, когда Турция вторглась после государственного переворота сторонников союза с Грецией. Киприоты-турки в северной части острова провозгласили независимость почти десять лет назад, но только Турция признает их. Кипр присоединился к Европейскому Союзу в 2004 году, но только южная часть, где находится международно признанное правительство, пользуется всеми преимуществами.