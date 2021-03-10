На Кіпрі прокладають колючий дріт від мігрантів біля буферної зони, контрольованої ООН

Уряд Кіпру зазнав різкої критики через рішення прокласти колючий дріт на ділянці буферної зони, контрольованої ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Цього тижня робітники почали прокладку колючого дроту на південній стороні буферної зони приблизно за 30 км на захід від столиці Нікосії.

В уряді кажуть, що на Кіпрі найбільша кількість заяв про надання притулку на душу населення в Євросоюзі. Більшість з цих прохачів притулку перетинають буферну зону, потрапивши на північ острова, часто комерційними рейсами.

Критики, включаючи опозиційну партію AKEL, заявили, що цей крок залишає тільки "величезні питання, оскільки він має на меті встановлення меж і посилення поділу нашої батьківщини".

Уряд наполягає, що цей крок необхідний, щоб зупинити наплив мігрантів з півночі острова, але критики кажуть, що план "неефективний" і тільки підживлює побоювання, що розділ буде закріплений на тлі нових зусиль із відновлення мирних переговорів.

Кіпр був розколотий за етнічною ознакою в 1974 році, коли Туреччина вторглася після державного перевороту прихильників союзу з Грецією. Кіпріоти-турки в північній частині острова проголосили незалежність майже десять років по тому, але тільки Туреччина визнає їх. Кіпр приєднався до Європейського Союзу в 2004 році, але тільки південна частина, де знаходиться міжнародно визнаний уряд, користується всіма перевагами.