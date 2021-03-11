В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом

В парламенте Хорватии инициировали принятие декларации о Голодоморе как геноциде украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач", об этом в своем Facebook заявил депутат Марко Миланович Литре.

"В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами Фракция хорватских суверенистов подала, согласно парламентской процедуре, по инициативе украинского национального меньшинства, запрос о принятии Декларации, осуждающей Голодомор как геноцид против украинского народа", - написал он.

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Литре отметил, что принятием такой декларации хорваты продемонстрировали бы свою солидарность с Украиной и официально осудили преступление коммунистического режима, в результате которого в 1932-33 годах погибли 7 млн украинцев.

"Давайте не провалим голосование за эту декларацию, так как это одно из предупреждений по истории для будущих поколений - о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей", - отмечает депутат.

На сайте Музея Голодомора отмечается, что впервые вопрос о признании Голодомора геноцидом он поднял 27 ноября 2020 года. 28 ноября, в День памяти жертв Голодомора, Литре совместно с украинскими дипломатами присоединился к траурной акции у памятника Тарасу Шевченко в Загребе.