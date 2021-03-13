В Германии эксперты предостерегли от новых послаблений карантина

В Германии эксперты по здравоохранению предостерегли от новых послаблений карантина, обращая внимание, что количество заражений снова начало расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы можем позволить больше послаблений только тогда, когда количество новых заражений стабильно снижается", - отметил Карл Лаутербах, эксперт по здравоохранению от социал-демократов, добавив, что этого не приходится ожидать в ближайшее время.

Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились о постепенном ослаблении ограничений, с возможностью вернуть их, если в течение трех дней показатель заболеваемости будет превышать 100 случаев на 100 000 населения.

Обсуждение о возможных следующих послаблениях ожидается 22 марта, но такой вариант выглядит все менее вероятным.

После первых послаблений карантина, число заражений последние несколько недель постепенно растет.

В пятницу руководство агентства общественного здоровья предупредило, что страна - на пороге третьей волны эпидемии.

13 марта в Германии сообщили о 12 674 новых больных - заметно больше, чем самые высокие показатели прошлой неделе.

Штефан Пильсингер, медик и депутат от баварского партнера "Христианских демократов" - "Христианского социального союза", считает, что в результате распространения британского штамма вируса Германию скоро ждут такие же ежедневные показатели, как в конце декабря.

В настоящее время в Германии ситуация все же значительно лучше, чем во многих странах Европы.

По последним данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, в Германии показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 2 недели составил около 137. Для сравнения, в странах с наихудшей ситуацией - Чехии и Эстонии - это 1572 и 1397 соответственно.