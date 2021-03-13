У Німеччині експерти застерегли від нових послаблень карантину 

У Німеччині експерти з охорони здоров’я застерегли від нових послаблень карантинних обмежень, звертаючи увагу, що кількість заражень знову почала зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми можемо дозволити більше послаблень лише тоді, коли кількість нових заражень стабільно знижується", - зазначив Карл Лаутербах, експерт з охорони здоров’я від соціал-демократів, додавши, що цього не доводиться очікувати найближчим часом.

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Ангела Меркель та прем’єри федеральних земель домовилися про поступове послаблення обмежень, з можливістю повернути їх, якщо протягом трьох днів показник захворюваності перевищуватиме 100 випадків на 100 000 населення.

Обговорення щодо можливих наступних послаблень очікується 22 березня, але такий варіант виглядає все менш ймовірним.

Після перших послаблень карантину, приріст заражень останні кілька тижнів поступово зростає.

У п’ятницю керівництво агентства громадського здоров’я попередило, що країна - на порозі третьої хвилі епідемії.

13 березня у Німеччині повідомили про 12 674 нових хворих - на понад 3100 більше, ніж у суботу минулого тижня.

На думку Штефана Пільсингера, медика й депутата від баварського партнера "Християнських демократів" - "Християнського соціального союзу", вважає, що внаслідок поширення британського штаму вірусу Німеччину скоро чекають такі ж щоденні показники, як в кінці грудня.

На цей час у Німеччині ситуація все ж значно краща, ніж у багатьох країнах Європи.

За останніми даними Європейського центру контролю та попередження захворювань, у Німеччині показник захворюваності на 100 000 населення за останні 2 тижні становив близько 137. Для порівняння, у країнах з найгіршою ситуацією - Чехії та Естонії - це 1572 та 1397 відповідно.









