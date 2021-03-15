Президент Литвы может выступить в Раде на этой неделе

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа может выступить в Верховной Раде во время пребывания в Украине с рабочим визитом в четверг.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник.

"В четверг в Украине будет господин Науседа - это президент Литовской Республики. Было обращение в Верховную Раду Украины с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента", - сказал Разумков.

Спикер отметил, что обсудил это с представителями депутатских фракций и групп и они поддержали такую ​​инициативу.

"Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс, поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках "Балтик +" и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем ", - подчеркнул Разумков.

Литовский президент должен был посетить Украину в марте прошлого года, но отложил визит на неопределенный срок из-за пандемии.