В Польше хотят лишить иммунитета трех судей Верховного суда

В Польше Национальная прокуратура (Prokuratura Krajowa) подала ходатайство о снятии иммунитета с трех судей Верховного суда, в результате ошибки которых два человека пробыли в тюрьме дольше, чем следовало бы.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Им грозит обвинение в несоблюдении законодательства в процессе принятия решений в нескольких делах.

Если принято решение, которое меняет предыдущий приговор или приостанавливает его исполнения и дело о лишении свободы, судья должен требовать освободить лицо из места заключения, если это лицо уже отбывает наказание.

Оба случая касаются решений, которые были приняты в октябре 2019 и касались двух не связанных между собой осужденных - судьи, как утверждается, не поинтересовались, находятся ли эти люди в заключении.

Как следствие, в одном случае человека, осужденного за кражу, выпустили из тюрьмы почти на месяц позже - только после вмешательства его адвоката.

Во втором случае двое судей изменили приговор Окружного суда в Замостье в отношении мужчины, осужденного к двум годам лишения свободы за смертельное ДТП.

"Вопреки своему долгу, судьи не проверили, выполняется ли уже приговор. Необходимые шаги осуществили только после обращения от чиновника тюрьмы, где содержали осужденного. В результате мужчина незаконно на месяц дольше находился в заключении", - сообщили в прокуратуре.