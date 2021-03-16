У Польщі хочуть позбавити імунітету трьох суддів Верховного суду

У Польщі Національна прокуратура (Prokuratura Krajowa) подала клопотання про зняття імунітету з трьох суддів Верховного суду, внаслідок помилки яких дві особи пробули у в'язниці довше, ніж мали б.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Їм загрожує звинувачення у недотриманні законодавства у процесі ухвалення рішень в кількох справах.

Якщо винесено рішення, що змінює попередній вирок або призупиняє його виконання і йдеться про позбавлення волі, суддя має вимагати звільнити особу з місця ув’язнення, якщо ця особа вже відбуває покарання.

Обидва випадки стосуються рішень, що були ухвалені в жовтні 2019 року та стосувалися двох не пов’язаних між собою засуджених - судді, як стверджується, не поцікавились, чи ці люди вже ув’язнені.

Як наслідок, в одному випадку чоловіка, засудженого за крадіжку, випустили з в’язниці майже на місяць пізніше - лише після втручання його адвоката.

В іншому випадку двоє суддів змінили вирок Окружного суду в Замості щодо чоловіка, засудженого до двох років позбавлення волі за смертельне ДТП.

"Всупереч своєму обов’язку, судді не перевірили, чи вирок вже виконується. Необхідні кроки здійснили тільки після звернення від посадовця в’язниці, де утримували засудженого. Внаслідок цього чоловік незаконно на місяць довше перебував в ув’язненні", - повідомили у прокуратурі.