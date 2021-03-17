Правительство одобрило соглашение со Словакией, что разблокирует аэропорт "Ужгород"

Кабмин одобрил соглашение со Словакией, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В ведомстве заявляют, что это соглашение позволит восстановить полноценное функционирование аэропорта и связать Закарпатскую область авиационным сообщением с другими регионами Украины, а также с зарубежными.

"Мы завершаем выполнение всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу нового межправительственного соглашения между Украиной и Словакией по аэропорту "Ужгород". Ее реализация позволит уже в ближайшем будущем возобновить полноценную работу аэропорта, ведь в силу своих территориальных особенностей и близкого расположения к границе со Словакией аэропорт может принимать и отправлять самолеты только с использованием словацкого воздушного пространства", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, 24 сентября 2020 министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Читайте также: "Братислава открывает окно возможностей: что значит визит президента Чапутовой в Киев".