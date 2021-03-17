Уряд схвалив угоду зі Словаччиною, що розблокує аеропорт "Ужгород"

Кабмін схвалив угоду зі Словаччиною, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

У відомстві заявляють, що ця угода дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.

"Ми завершуємо виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності нової міжурядової угоди між Україною та Словаччиною щодо аеропорту "Ужгород". Її реалізація дозволить вже у найближчому майбутньому відновити повноцінну роботу летовища, адже в силу своїх територіальних особливостей і близького розташування до кордону зі Словаччиною, аеропорт може приймати та відправляти літаки тільки з використанням словацького повітряного простору", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, 24 вересня 2020 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини відносно аеропорту "Ужгород".

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

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