Кулеба о финальном отчет Ирана по катастрофы МАУ: "Мы не дадим скрыть правду"

Министр иностранных дел Украны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и другие государства, чьи граждане погибли в сбитом над Тегераном самолете МАУ, не позволит Ирану избежать ответственности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в видеообращении после публикации Ираном окончательного отчета технического расследования по обстоятельствам гибели рейса PS752.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина направила иранской стороин более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета, и настаивала, чтобы их включили в финальный документа.

"То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и ICAO. Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятое, представленные доказательства - выборочными, а выводы - ложными ", - подчеркнул министр.

По его словам, финальный отчет Тегерана не приводит всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

"Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которых - не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран. Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность ... Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии - мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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