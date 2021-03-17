Кулеба про фінальний звіт Ірану щодо катастрофи МАУ: "Ми не дамо приховати правду"

Міністр закордонних справ Украни Дмитро Кулеба заявив, що Україна та інші держави, чиї громадяни загинули у збитому над Тегераном літаку МАУ, не дозволить Ірану уникнути відповідальності.

Як повідомляє "Європейська правда" з , про це він заявив у відеозверненні після публікації Іраном остаточного звіту технічного розслідування щодо збиття рейсу PS752.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна направила іранській стороін понад 90 сторінок зауважень та пропозицій до проєкту звіту, та наполягала, щоб їх долучили до фінального документа.

"Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті - ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документа доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та ICAO. Змушені констатувати, що розслідування було упереджене, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими", - підкреслив глава МЗС", - наголосив міністр.

За його словами, фінальний звіт Тегерану не наводить усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.

"Це не звіт, це збірка маніпуляцій, мета яких - не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран. Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність... Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину у цій трагедії - ми разом із партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин", - наголосив Дмитро Кулеба.

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