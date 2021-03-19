"Нормандские советники" онлайн обсудили возвращение к полному режиму тишины на Донбассе

Советники лидеров стран "нормандской четверки" в четверг провели видеоконференцию, на которой обсудили возврат к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, в начале встречи председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять на уровне "нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле", - цитирует пресс-служба Ермака.

Ермак также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

В конце февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для того, чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран нормандской четверки.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

О том, почему Россия не заинтересована в проведении нового "нормандского саммита", читайте в статье: Дорога от "быстрого мира" на Донбассе: как изменилась тактика РФ через год после саммита в Париже