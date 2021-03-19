"Нормандські радники" онлайн обговорили повернення до повного режиму тиші на Донбасі

Радники лідерів країн "нормандської четвірки" у четвер провели відеоконференцію, на якій обговорили повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента, пише "Європейська правда".

Згідно із повідомленням, на початку зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні "нормандської четвірки" спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", – цитує пресслужба Єрмака.

Єрмак також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Наприкінці лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для того, аби зрушити з місця врегулювання на Донбасі, потрібен новий саміт лідерів країн нормандської четвірки.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися у квітні, проте точно говорити про її проведення рано.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.

Про те, чому Росія не зацікавлена у проведенні нового "нормандського саміту", читайте у статті: Дорога від "швидкого миру" на Донбасі: як змінилася тактика РФ за рік після саміту в Парижі