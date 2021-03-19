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660 тысяч за день: Британия установила новый рекорд прививок

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660 тысяч за день: Британия установила новый рекорд прививок

Пятница, 19 марта 2021, 19:55

Великобритания установила новый рекорд сделанных за день прививок от коронавируса - более 660 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В четверг 19 марта в Великобритании сделали 660 276 прививок, из них около 528 000 - первой дозой, и 132 000 - второй дозой.

Это почти на 50 000 больше, чем предыдущий рекорд, установленный 30 января, когда за один день сделали 609 000 прививок.

Напомним, на днях Великобритания пересекла отметку в 25 миллионов вакцинированных от коронавируса по крайней мере первой дозой. Это около половины всего взрослого населения.

На сегодня вакцинированы уже более 26 миллионов британцев - 49,9% взрослых, из них более 2 млн - обеими дозами.

В то же время, в дальнейшем темпы вакцинации могут замедлиться из-за глобального сокращения поставок.

Заболели коронавирусом за последние сутки около 4800 человек, 101 больной умер. Накануне сообщалось о 6300 новых заражений. С пика осенне-зимней волны эпидемии в начале января, показатели стабильно снижаются.

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