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660 тисяч за день: Британія встановила новий рекорд щеплень 

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660 тисяч за день: Британія встановила новий рекорд щеплень 

П'ятниця, 19 березня 2021, 19:55

Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу - понад 660 000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У четвер 19 березня в Британії зробили 660 276 щеплень, з них близько 528 тисяч - першою дозою, та 132 тисячі - другою дозою.

Це на майже 50 000 щеплень більше, ніж попередній рекорд, встановлений 30 січня, коли за один день зробили 609 тисяч щеплень. 

Нагадаємо, днями Британія перетнула позначку у 25 мільйонів вакцинованих від коронавірусу принаймні першою дозою. Це близько половини всього дорослого населення.

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На сьогодні вакциновані вже понад 26 мільйонів британців - 49,9% дорослих, з них більше 2 млн - обома дозами. 

Втім, надалі темпи вакцинації можуть скоротитися через глобальне скорочення поставок.

Захворіли на коронавірус за останню добу близько 4800 людей, 101 хворий помер. Напередодні повідомляли про 6300 нових заражень. З піку осінньо-зимової хвилі епідемії на початку січня, показники стабільно знижуються. 

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Велика Британія
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