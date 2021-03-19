660 тисяч за день: Британія встановила новий рекорд щеплень
Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу - понад 660 000.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
У четвер 19 березня в Британії зробили 660 276 щеплень, з них близько 528 тисяч - першою дозою, та 132 тисячі - другою дозою.
Це на майже 50 000 щеплень більше, ніж попередній рекорд, встановлений 30 січня, коли за один день зробили 609 тисяч щеплень.
Нагадаємо, днями Британія перетнула позначку у 25 мільйонів вакцинованих від коронавірусу принаймні першою дозою. Це близько половини всього дорослого населення.
На сьогодні вакциновані вже понад 26 мільйонів британців - 49,9% дорослих, з них більше 2 млн - обома дозами.
Втім, надалі темпи вакцинації можуть скоротитися через глобальне скорочення поставок.
Захворіли на коронавірус за останню добу близько 4800 людей, 101 хворий помер. Напередодні повідомляли про 6300 нових заражень. З піку осінньо-зимової хвилі епідемії на початку січня, показники стабільно знижуються.