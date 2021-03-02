Саркози обжалует приговор о годе тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

Экс-президент Франции Николя Саркози будет подавать апелляцию на судебное решение, которым его признали виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один - реальный срок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Напомним, приговор объявили 1 марта по так называемому делу "прослушек": Саркози судили по обвинению в попытке подкупа судьи в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии.

"Мы будем готовить апелляцию на это решение... Это решение идет абсолютно вразрез с тем, что происходило на заседаниях", - заявила его адвокат Жаклин Лафон, назвав приговор чрезмерно суровым и абсолютно необоснованным.

Она отметила, что экс-президент спокойно воспринял вердикт, но решительно настроен доказывать свою невиновность в этом деле.

Подавать апелляцию будут и двое других обвиняемых - бывший адвокат Саркози Тьерри Герцог и бывший судья Жильбер Азибер. Они получили такой же приговор - три года заключения, из которых два условно.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, стал первым экс-президентом в современной истории страны, которого приговорили к реальному тюремному сроку.

До этого судили только одного бывшего президента, Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями по состоянию здоровья.

Это уже четвертое дело в отношении Саркози. 16 октября 2020 года Саркози предъявили обвинение в участии в "преступной группе", по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Кроме того, между 17 марта и 15 апреля 2021 должно состояться судебное разбирательство по нелегальному финансированию избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.