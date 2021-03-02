Канада утвердила вакцину Covishield, которую купила и Украина

Власти Канады официально зарегистрировали для использования вакцину от коронавируса Covishield, которая производится в Индии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

"Covishield получил разрешение на использование в соответствии с Временным распоряжением относительно импорта, продажи и рекламы лекарств для использования в связи с COVID-19. Как крайняя мера для обеспечения более раннего доступа к вакцинам в контексте глобальной пандемии, компания Verity Pharmaceuticals Inc. на данный момент предлагает флаконы и коробки с вакцинами, маркированные общим названием продукта и информацией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вакцина предназначена для активной иммунизации лиц старше 18 лет для профилактики коронавирусной болезни. Также указывается, что Covishield имеет такую ​​же схему показаний и вакцинации, как вакцина AstraZeneca.

Канадское правительство заказало 2 миллиона доз вакцины Covishield, которая прибудет из Индии в ближайшие недели.

Канада сейчас использует для вакцинации препараты AstraZeneca и Pfizer.

Как известно, Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.