Канада затвердила вакцину Covishield, яку купила Україна

Влада Канади офіційно зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті канадського уряду.

"Covishield отримав дозвіл на використання відповідно до Тимчасового розпорядження щодо імпорту, продажу та реклами ліків для використання у зв'язку з COVID-19. Як надзвичайний захід для забезпечення більш раннього доступу до вакцин у контексті глобальної пандемії, компанія Verity Pharmaceuticals Inc. на даний момент пропонує флакони та коробки з вакцинами, марковані загальною назвою продукту та інформацією", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вакцина призначена для активної імунізації осіб віком від 18 років для профілактики коронавірусної хвороби. Також вказується, що Covishield має таку ж схему показань та вакцинації, як вакцина AstraZeneca

Канадський уряд замовив 2 мільйони доз вакцини Covishield, яка прибуде з Індії в найближчі тижні.

Канада наразі використовує для вакцинації препарати AstraZeneca та Pfizer.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.