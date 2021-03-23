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Англичан, которые захотят отдохнуть за границей, планируют штрафовать

Вторник, 23 марта 2021, 13:11

Путешественникам из Англии грозит штраф в 5000 фунтов стерлингов, согласно планируемому законодательству, разработанному для противодействия несущественным поездкам и защите страны от привезенных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Законодательство, охватывающее ограничения COVID-19, включает запрет на выезд из Британии без разумного оправдания - со значительным штрафом для тех, кто нарушает правило.

Новые правила также будут означать, что протесты будут считаться разрешенным исключением из запрета массовых собраний.

Хотя срок действия новых законов заканчивается 30 июня, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предположил, что иностранные каникулы могут быть разрешены до этой даты.

Он сообщил, что правительственный пересмотр международных путешествий, результаты которого должны быть представлены в следующем месяце, решит, разрешать ли британцам отдыхать за границей с 17 мая.

Это самая ранняя дата, с которой министры рассматривают возможность позволить зарубежные поездки без разумного оправдания.

Эта новость стала разочарованием для миллионов людей, которые надеются на летние каникулы, и обрушил акции связанного с туризмом бизнеса - включая easyJet, владельца British Airway, Jet2 и TUI - на 2-4% по сравнению с началом торгов во вторник.

Депутаты будут голосовать за законы - официально названные Положением о здравоохранении (коронавирус, ограничения) (Шаги) (Англия) 2021 - в четверг.

В случае утверждения они вступят в силу со следующего понедельника - 29 марта.

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