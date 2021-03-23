Англійців, які захочуть відпочити за кордоном, планують штрафувати

Мандрівникам з Англії загрожуватиме штраф у 5 тисяч фунтів стерлінгів, згідно з планованим законодавством, розробленим для протидії неістотним поїздкам і захисту країни від звезених інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Законодавство, що охоплює обмеження COVID-19, включає заборону на виїзд з Британії без розумного виправдання - із значним штрафом для тих, хто порушує правило.

Нові правила також означатимуть, що протести вважатимуться дозволеним винятком із заборони масових зібрань.

Хоча термін дії нових законів закінчується 30 червня, міністр охорони здоров’я Метт Хенкок припустив, що іноземні канікули можуть бути дозволені до цієї дати.

Він повідомив, що урядовий огляд міжнародних подорожей, результати якого мають бути представлені в наступному місяці, вирішить, чи дозволяти британцям відпочивати за кордоном з 17 травня.

Це найраніша дата, з якої міністри розглядають можливість дозволити закордонні поїздки без розумного виправдання.

Ця новина стала розчаруванням для мільйонів людей, які сподіваються на літні канікули, і обвалила акції бізнесі, пов’язаних з туризмом, - включаючи easyJet, власника British Airway, Jet2 і TUI - на 2-4% у порівнянні з початком торгів у вівторок.

Депутати голосуватимуть за закони - офіційно названі Положення про охорону здоров’я (коронавірус, обмеження) (Кроки) (Англія) 2021 року - у четвер.

У разі затвердження вони набудуть чинності наступного понеділка - 29 березня.