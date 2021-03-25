Кризис из-за "Спутника V" в Словакии: коалиционная партия вышла из правительства

Партия "Свобода и солидарность" (SaS) завершила выход из правящей коалиции Словакии после того, как президент Зузана Чапутова приняла отставку двух ее министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Накануне глава МИД Иван Корчок и министр образования Бранислав Грелинг объявили о своей отставке, в четверг отставка была формально утверждена.

На прошлой неделе в отставку подал министр экономики Рихард Сулик, возглавляющий партию SaS. Он заявил, что если в течение недели премьер Игорь Матович не подаст в отставку, правительство оставят еще два министра от партии.

Матович ранее заявил, что согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но имеет встречные условия для коалиционных партнеров. Среди них - отставка Сулика и министра юстиции Марии Коликовой.

После отставки Корчока и Грелинга Сулик объявил, что его партия приостановила участие в коалиции до отставки Матовича.

"Это требование не только SaS, но и партии "За людей" и президентской партии", - добавил Сулик.

Партия продолжит официальные переговоры только после того, как Игорь Матович подаст в отставку.

"Мы рассчитываем, что эти переговоры будет вести лицо, которому президент поручит формирование нового правительства", - сказал он.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.