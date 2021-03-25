Криза через "Спутник V" у Словаччині: коаліційна партія вийшла з уряду

Партія "Свобода і солідарність" (SaS) завершила вихід з керівної коаліції Словаччини після того, як президентка Зузана Чапутова прийняла відставку двох її міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Напередодні глава МЗС Іван Корчок та міністр освіти Браніслав Грелінг оголосили про свою відставку, у четвер відставка була формально затверджена.

Минулого тижня у відставку подав міністр економіки Ріхард Сулік, який очолює партію SaS. Він заявив, що якщо протягом тижня прем’єр Ігор Матович не подасть у відставку, уряд залишать ще два міністри від партії.

Матович раніше заявив, що згоден піти у відставку для виходу з політичної кризи, але має зустрічні умови до коаліційних партнерів. Серед них - відставка Суліка та міністерки юстиції Марії Колікової.

Після відставки Корчока і Грелінга Сулік оголосив, що його партія призупинила участь у коаліції до відставки Матовича.

"Це вимога не тільки SaS, але і партії "За людей" і президентської партії ", - додав Сулік.

Партія продовжить офіційні переговори лише після того, як Ігор Матович подасть у відставку.

"Ми розраховуємо, що ці переговори буде вести особа, якій президент доручить формування нового уряду", - сказав він.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

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