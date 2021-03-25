В Британии решили ежедневно вывешивать национальные флаги на правительственных зданиях

Все правительственные здания Великобритании в Англии, Уэльсе и Шотландии будут вывешивать национальный флаг каждый день, следуя новым указаниям департамента культуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В настоящее время флаги необходимо поднимать только в определенные дни, например, в день рождения королевы.

Министр культуры Оливер Дауден назвал флаг "гордым напоминанием о нашей истории и связях, которые нас связывают".

"Флаг Союза объединяет нас как нацию, и люди справедливо ожидают, что он будет развеваться над зданиями правительства Великобритании - это руководство гарантирует, что это будет происходить каждый день", - сказал он.

В руководстве, выпущенном отделом цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, говорится, что национальный флаг должен подниматься каждый день, за исключением тех случаев, когда поднимается другой флаг. Рекомендации будут применяться только с лета.

Правительственные здания в Северной Ирландии регулируются отдельным законом.

"Союзный флаг" впервые появился в 1606 году, после того как в 1603 году на престол в Англии взошел Яков VI из Шотландии, ставший Яковом I.

Флаг соединил в себе два флага Англии и покровителей Шотландии - красный крест Святого Георгия и белый крест Святого Андрея. Позднее был добавлен красный крест Святого Патрика.

В 2008 году тогдашний премьер-министр от лейбористов Гордон Браун отменил правило, согласно которому флаг мог подниматься только в определенные дни. Он сказал, что решение о том, когда и когда поднимать флаг, следует оставить на усмотрение отдельных государственных учреждений.

Министры также призывают все местные советы поднимать флаги над зданиями.