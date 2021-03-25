У Британії вирішили щодня вивішувати національні прапори на урядових будівлях

Усі урядові будівлі Великої Британії в Англії, Уельсі і Шотландії будуть вивішувати національний прапор щодня, слідуючи новим вказівкам департаменту культури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

В даний час прапори необхідно підіймати тільки в певні дні, наприклад, в день народження королеви.

Міністр культури Олівер Дауд назвав прапор "гордим нагадуванням про нашу історію і зв'язки, які нас пов'язують".

"Союзний прапор об'єднує нас як націю, і люди справедливо очікують, що він буде майоріти над будівлями уряду Британії - ці вказівки гарантують, що це буде відбуватися кожного дня", - сказав він.

У вказівках, оприлюднених відділом цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту, йдеться, що національний прапор треба підіймати кожен день, за винятком тих випадків, коли підіймають інший прапор. Рекомендації будуть застосовуватися тільки з літа.

Урядові будівлі в Північній Ірландії регулюються окремим законом.

"Союзний прапор" вперше з'явився в 1606 році, після того, як в 1603 році на престол в Англії зійшов Яків VI з Шотландії, який став Яковом I.

Прапор поєднав в собі два прапори Англії і покровителів Шотландії - червоний хрест Святого Георгія і білий хрест Святого Андрія. Пізніше був доданий червоний хрест Святого Патрика.

У 2008 році тодішній прем'єр-міністр від лейбористів Гордон Браун скасував правило, згідно з яким прапор міг підійматися тільки в певні дні. Він сказав, що рішення про те, коли і де підіймати прапор, слід залишити на розсуд окремих державних установ.

Міністри також закликають всі місцеві ради підіймати національні прапори над будівлями.