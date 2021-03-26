Во Франции монахи срочно распродают почти 3 тонны сыра, накопившегося за пандемию

Французский монастырь в самом центре Бургундии начал экстренную онлайн-продажу тысяч сыров собственного производства, которые лежат в его подвалах, поскольку Covid-19 ограничил их распространения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Аббатство Кито, расположенное к югу от Дижона, родины цистерцианского католического ордена, обычно продает свои полумягкие сыры только ресторанам или посетителям своего магазина. Но падение спроса после коронавирусного кризиса в прошлом году привело к тому, что 19 монахов-траппистов аббатства теперь имеют 4000 сыров общим весом в 2,8 тонны.

"Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли. Наши продажи снизились почти на 50%", - сказал брат Жан-Клод, ответственный за маркетинг в монастыре, основанном в 1098 году.

Французские рестораны все еще закрыты с 30 октября, а власти пытаются подавить третью волну пандемии.

Сыр монахов выиграл серебряную медаль на прошлогоднем международном конкурсе продуктов питания и напитков в Лионе.

Монахи объединились с интернет-стартапом Divine Box, который продает товары, изготовленные аббатствами во Франции и других регионах, с целью продать по крайней мере тонну сыра до вторника.

Минимальный заказ - две головки по 23 евро каждая, плюс доставка. По данным сайта, уже заказано 700 кг.