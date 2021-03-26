У Франції ченці терміново розпродують майже 3 тонни сиру, що накопичився за пандемію

Французький монастир у самому центрі Бургундії розпочав екстрений онлайн-продаж тисяч сирів власного виробництва, які лежать у його льохах, оскільки Covid-19 обмежив його розповсюдження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Абатство Кіто, розташоване на південь від Діжона, батьківщини цистерціанського католицького ордену, зазвичай продає свої напівм'які сири лише ресторанам або відвідувачам свого магазину. Але падіння попиту після коронавірусної кризи минулого року призвело до того, що 19 монахів-траппістів абатства тепер мають 4000 сирів загальною вагою в 2,8 тонни.

"Ми намагалися пояснити нашим 75 коровам, що їм потрібно виробляти менше молока, але вони, схоже, не зрозуміли. Наші продажі знизилися майже на 50%", ", - сказав брат Жан-Клод, відповідальний за маркетинг в монастирі, заснованому в 1098 році.

Французькі ресторани все ще закриті з 30 жовтня, адже влада намагається придушити третю хвилю пандемії.

Сир ченців виграв срібну медаль на минулорічному міжнародному конкурсі продуктів харчування та напоїв у Ліоні.

Монахи об'єдналися з інтернет-стартапом Divine Box, який продає товари, виготовлені абатствами у Франції та інших регіонах, з метою продати принаймні тонну сиру до вівторка.

Мінімальне замовлення – дві головки по 23 євро кожна, плюс доставка. За даними сайту, вже замовлено 700 кг.