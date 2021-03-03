Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка

Посол Британии заверила, что купленная Украиной вакцина Covishield идентична AstraZeneca

Туск: не будьте наивными с российскими и китайскими вакцинами

США синхронно с ЕС вводят новые санкции за Навального






Зеленский: ЕС не вернется к привычным отношениям с РФ без разрешения ситуации в Украине

Среда, 3 марта 2021, 12:43

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не вернется к нормализации отношений с Россией без восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Я не верю в возвращение отношений к "business as usual" между Европейским Союзом и Россией без восстановления территориальной целостности нашего государства", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил ЕС за последовательное непризнание незаконной аннексии Крыма и отметил необходимость дальнейших шагов на международной арене для деоккупации полуострова.

Зеленский вспомнил о недавних санкциях ЕС против России за нарушение прав человека в связи с арестом Алексея Навального и надеется, что такие же меры будут приняты против тех, кто нарушает права людей в оккупированном Крыму.

Напомним, послы стран Евросоюза решили продлить на полгода санкции против физических и юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

В то же время из санкционного списка исключили бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Россия
powered by lun.ua