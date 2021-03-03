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Зеленський: ЄС не повернеться до звичних відносин з РФ без вирішення ситуації в Україні

Середа, 3 березня 2021, 12:43

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз не повернеться до нормалізації відносин із Росією без відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Я не вірю у повернення відносин до "business as usual" між Європейським Союзом та Росією без відновлення територіальної цілісності нашої держави", - сказав Зеленський.

Він також подякував ЄС за послідовне невизнання незаконної анексії Криму і наголосив на необхідності подальших кроків на міжнародній арені для деокупації півострова.

Зеленський згадав про нещодавні санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини у зв’язку із арештом Алексєя Навального і сподівається, що такі ж заходи будуть вжиті проти тих, хто порушує права людей в окупованому Криму.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу вирішили продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Водночас із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

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