Президент Евросовета пообещал жесткие решения по РФ после визита в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверяет, что использует поездку в Украину для того, чтобы сформировать адекватную политику Евросоюза в отношении РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Мишель заявил на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве.

Мишель напомнил, что в марте саммит Евросоюза будет обсуждать вопросы политики в отношении РФ, в том числе после последних событий, связанных с Навальным, и напомнил, что ЕС впервые задействовал новый санкционный механизм из-за заключения Навального.

"Мы полностью привержены тому, чтобы быть жесткими (в диалоге с РФ) в защите наших интересов", - заявил он.

Дальнейшие решения относительно давления на РФ будут приниматься "вместе со всеми главами государств и правительств ЕС", добавил Мишель.

"Поэтому мой визит в Украину сегодня и вчера преследует цель подготовить такие решения", - пояснил он, отметив, что полученная в Украине информация поможет принять новую политику ЕС в отношении России.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил, что ЕС не вернется к привычным отношениям с РФ без разрешения ситуации в Украине.

Также во время визита обсуждались перспективы судебной реформы.