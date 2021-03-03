Глава МИД Франции: Россия - неприятный и невыносимый сосед, с которым надо говорить

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Россию порой неприятным и невыносимым соседом, с которым, однако, нужно продолжать диалог и поддерживать длительные отношения.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос комиссии по иностранным делам Национального собрания во вторник, 2 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Как отметил Ле Дриан, события в России развиваются по "крайне авторитарному" сценарию. В качестве примера он привел преследование политика Алексея Навального, неправовые задержания протестующих и журналистов, а также высылку трех европейских дипломатов.

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Одновременно глава французской дипломатии настаивает на необходимости поддержания диалога с Москвой.

"Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей против Навального. Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна - наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда устрашающий, а иногда невыносимый сосед", - сказал он.

По мнению главы французской дипломатии, санкции, утвержденные Евросоюзом во вторник, 2 марта, эффективны и введены не просто для "самоуспокоения". "Они не позволяют фигурантам списка посещать Евросоюз, получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это больше, чем ничего", - сказал глава МИД Франции.

2 марта Евросоюз ввел санкции против нескольких российских граждан в связи с делом Навального, в том числе генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова.