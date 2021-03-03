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Глава МЗС Франції: Росія - неприємний і нестерпний сусід, з яким треба говорити

Середа, 3 березня 2021, 14:37

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає Росію часом неприємним і нестерпним сусідом, з яким, проте, потрібно продовжувати діалог і підтримувати тривалі відносини.

Про це він сказав, відповідаючи на питання комісії у закордонних справах Національних зборів у вівторок, 2 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Як зазначив Ле Дріан, події в Росії розвиваються за "вкрай авторитарним" сценарієм. Як приклад він навів переслідування політика Навального,  неправові затримання маніфестантів і журналістів, а також висилку трьох європейських дипломатів.

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Одночасно глава французької дипломатії наполягає на необхідності підтримки діалогу з Москвою. 

"Ми повинні зберегти зв'язки з Росією, але при цьому зайняти жорстку позицію і засудити дії влади щодо Алексєя Навального. Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією), тому що ця країна - наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді страхітливий, а іноді нестерпний сусід", сказав він.

На думку глави французької дипломатії, санкції, затверджені Євросоюзом у вівторок, 2 березня, є ефективними і введені не просто для "самозаспокоєння". "Вони не дозволяють фігурантам списку відвідувати Євросоюз, отримувати доступ до їх власних активів в ЄС. Це більше, ніж нічого ", - сказав глава МЗС Франції.

2 березня Євросоюз ввів санкції проти кількох російських громадян у зв’язку зі справою Навального, у тому числі Генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, глави Слідчого комітету Александра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова та директора Федеральної служби виконання покарань Александра Калашникова. 

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