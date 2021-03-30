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В Нидерландах расследуют ночной взрыв в церкви, где в выходные напали на журналистов

Вторник, 30 марта 2021, 10:23

Полиция Нидерландов расследует взрыв в церкви неподалеку Роттердама, которая накануне попала в новости за нарушение карантина и впоследствии – за нападение прихожанина на журналистов, приехавших снять сюжет об этом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Взрыв произошел около 4:30 в церкви Миераскерк в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел неподалеку от Роттердама. Сообщение поступило от женщины, которая проснулась от громкого звука взрыва.

Наиболее сильно повреждены входные двери. Обошлось без пожара и раненых. 

 

Эксперты еще устанавливают, что стало причиной взрыва. Правоохранители прежде всего рассматривают версию о том, что инцидент связан с событиями последних выходных.

 

Напомним, журналисты приехали в церковь Миераскерк для съемок сюжета после сообщений о том, что она проводит службу для всех прихожан вопреки карантинным правилам. На месте на них напал один из прихожан, 43-летний мужчина. Впоследствии его задержали.

Еще одно нападение на журналистов произошло у церкви Сиона в городе Урк, к северо-востоку от Амстердама. Прихожане напали на журналистов во время службы, проходившей без соблюдения каких-либо мер защиты.

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