В Нидерландах расследуют ночной взрыв в церкви, где в выходные напали на журналистов

Полиция Нидерландов расследует взрыв в церкви неподалеку Роттердама, которая накануне попала в новости за нарушение карантина и впоследствии – за нападение прихожанина на журналистов, приехавших снять сюжет об этом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Взрыв произошел около 4:30 в церкви Миераскерк в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел неподалеку от Роттердама. Сообщение поступило от женщины, которая проснулась от громкого звука взрыва.

Наиболее сильно повреждены входные двери. Обошлось без пожара и раненых.

Эксперты еще устанавливают, что стало причиной взрыва. Правоохранители прежде всего рассматривают версию о том, что инцидент связан с событиями последних выходных.

Напомним, журналисты приехали в церковь Миераскерк для съемок сюжета после сообщений о том, что она проводит службу для всех прихожан вопреки карантинным правилам. На месте на них напал один из прихожан, 43-летний мужчина. Впоследствии его задержали.

Еще одно нападение на журналистов произошло у церкви Сиона в городе Урк, к северо-востоку от Амстердама. Прихожане напали на журналистов во время службы, проходившей без соблюдения каких-либо мер защиты.