У Нідерландах розслідують нічний вибух у церкві, де на вихідних напали на журналістів

Поліція Нідерландів розслідує вибух у церкві неподалік Роттердама, яка напередодні потрапила у новини через порушення карантину та, згодом - напад прихожанина на журналістів, які приїхали зробити сюжет про це.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Вибух стався близько 04:30 у церкві Міераскерк в місті Крімпен-ан-ден-Ейссел неподалік Роттердама. Повідомлення надійшло від жінки, яка прокинулась від гучного звуку вибуху.

Найбільших пошкоджень зазнали вхідні двері. Обійшлося без пожежі та поранених.

Експерти ще встановлюють, що спричинило вибух. Правоохоронці передусім розглядають версію про те, що інцидент пов’язаний з подіями останніх вихідних.

Нагадаємо, журналісти приїхали до церкви Міераскерк для зйомок сюжету після повідомлень про те, що вона проводить службу для всіх парафіян всупереч карантинним правилам. На місці на них напав один з прихожан, 43-річний чоловік. Згодом його затримали.

Ще один напад на журналістів стався біля церкви Сіону в місті Урк, на північний схід від Амстердама. Парафіяни напали на журналістів під час служби, яка проходила без дотримання будь-яких заходів захисту.